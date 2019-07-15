«Еще один сдался»: житель Челябинска выбросил новогоднюю елку в середине июля
На улице +35, кажется, пора… Видимо, так подумал этот челябинец и потащил новогоднее дерево на свалку. Желтую елку, обмотанную мишурой, сфотографировали на контейнерной площадке в микрорайоне Тополиная аллея.
— Еще один слабак сдался, — пишут пользователи в комментариях.
— Зачем вынесли, скоро опять ставить.
— У нас не так давно во дворе тоже елка стояла.
— Ничего удивительного. У нас до сих пор в подъезде снежинки новогодние наклеены.
Некоторые даже предложили сохранить елку до следующего Нового года, покрасив ее из баллончика и побрызгав специальным ароматизатором.
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ИСТОЧНИК KP.RU