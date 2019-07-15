«Еще один сдался»: житель Челябинска выбросил новогоднюю елку в середине июля

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-15T08:35:20+03:00

Пользователи соцсетей недоумевают, зачем он это сделал — скоро же снова ставить

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На улице +35, кажется, пора… Видимо, так подумал этот челябинец и потащил новогоднее дерево на свалку. Желтую елку, обмотанную мишурой, сфотографировали на контейнерной площадке в микрорайоне Тополиная аллея.

— Еще один слабак сдался, — пишут пользователи в комментариях.

— Зачем вынесли, скоро опять ставить.

— У нас не так давно во дворе тоже елка стояла.

— Ничего удивительного. У нас до сих пор в подъезде снежинки новогодние наклеены.

Некоторые даже предложили сохранить елку до следующего Нового года, покрасив ее из баллончика и побрызгав специальным ароматизатором.

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ИСТОЧНИК KP.RU