В Челябинске 16 июля начнется пятый этап опрессовок
На этот раз без блага цивилизации останутся жители 925 жилых домов, а также десятки детских садов, школ, больниц и других учреждений. Пятый этап опрессовок, который стартует во вторник, 16 июля, охватит все районы, кроме Курчатовского и Металлургического.
Горячей воды не будет примерно две недели, по 30 июля. Однако вода может вернуться раньше или, наоборот, позже, если возникнут аварии на сетях и потребуется дополнительный ремонт.
Список домов, где отключат горячую воду с 16 по 30 июля, смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU