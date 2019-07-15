2019-07-15T09:24:41+03:00
Общество

В Челябинске 16 июля начнется пятый этап опрессовок

Список домов, где завтра отключат горячую воду
Валентина ВАГАНОВА
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Горячей воды не будет с 16 по 30 июля.Горячей воды не будет с 16 по 30 июля.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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На этот раз без блага цивилизации останутся жители 925 жилых домов, а также десятки детских садов, школ, больниц и других учреждений. Пятый этап опрессовок, который стартует во вторник, 16 июля, охватит все районы, кроме Курчатовского и Металлургического.

Горячей воды не будет примерно две недели, по 30 июля. Однако вода может вернуться раньше или, наоборот, позже, если возникнут аварии на сетях и потребуется дополнительный ремонт.

Список домов, где отключат горячую воду с 16 по 30 июля, смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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