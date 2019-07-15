На озере Смолино в Челябинске матросы спасли тонущего ребенка

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-15T09:48:28+03:00

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Жаркие выходные не прошли в Челябинске без происшествий на воде. В воскресенье, 14 июля, на озере Смолино едва не утонул пятилетний ребенок. Мальчик оказался один в пяти метрах от берега и стал захлебываться. На помощь ему пришли матросы городской службы спасения.

— Они вовремя подоспели к тонущему малышу, вытащили его из воды и передали родителям. Медицинская помощь не потребовалась, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.

Инцидент произошел в месте, разрешенном для купания.

Спасатели в очередной раз напоминают, что на воде нужно быть очень осторожными, родителям нельзя оставлять детей без присмотра ни на минуту. Иначе отдых может закончиться трагедий. Так, на пришедших выходных, в Кыштыме утонул девятилетний ребенок. На берег он пришел с родителями, они устроили застолье и недоглядели за сыном.

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ИСТОЧНИК KP.RU