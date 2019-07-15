Жителя Челябинской области осудили за незаконную охоту на косуль под Парижем

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-15T10:31:20+03:00

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В Карталах вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в незаконной охоте. В феврале он отстрелил двух косуль на дороге между поселками Джабык и Париж. Разрешительных документов на отстрел у него не было, и в области в это время действовал запрет на охоту.

— Своими действиями он нарушил экологическую безопасность животного мира Карталинского охотничьего хозяйства и причинил государственному охотничьему фонду ущерб в общей сумме 320 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Южноуралец признал вину, активно сотрудничал со следствием, добровольно возместил ущерб. Суд учел это и назначил виновному 1,5 года лишения свободы условно. Ружье у карталинца конфисковали в собственность государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU