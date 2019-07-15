Врачи первой горбольницы спасли жительницу Челябинска от загадочного паралича

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-15T10:34:09+03:00

Болезнь проявилась внезапно и чуть было не погубила престарелую женщину

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Пенсионерка из Челябинска попала в первую горбольницу с воспалением легких, но во время лечения врачи заметили, что пациентку вот-вот разобьет паралич — у женщины фактически отнялись ноги. Медики вовремя диагностировали синдром Гийена-Барре и смогли поднять больную на ноги, сообщает пресс-служба ГКБ № 1.

— Поражение нервной системы при синдроме Гийена-Барре может проявиться на фоне иммунодефицита, вызванного инфекционными и воспалительными заболеваниями. Пневмония и послужила этой причиной, — рассказывает врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ №1 Диана Хайрутдинова. — Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, сигнал по нервным волокнам не поступает, и мышцы обездвиживаются. Это приводит к парезам, параличам, к нарушению дыхания, глотания, в тяжелых случаях пациент переводится на ИВЛ. К счастью, мы сумели остановить иммунную аутоагрессию на ранней стадии.

В стационаре первой городской больницы пациентка провела почти месяц. Медики помогли женщине вернуть навыки самообслуживания и ходьбы. Потом она прошла курс реабилитации в специализированном отделении в ОКБ №3.

Успех лечения медики связывают с вовремя поставленным диагнозом и с наличием в клинике аппарата «Мультифильтрат Ci-Ca», который позволяет проводить очистку организма. В ГКБ № 1 он появился недавно.

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ИСТОЧНИК KP.RU