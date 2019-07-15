В Челябинске решили отказаться от платных парковок
В Челябинске давно вынашивали планы создать платное парковочное пространство. Это лишь звучит, как способ собрать денег с бедных автовладельцев. На деле же это современный механизм регулирования машин в центре мегаполиса. В южноуральской столице планировали сделать платные стоянки на 8 000 мест. Но сейчас администрация города готова расторгнуть контракт с инвестором.
Обустраивать парковки собирались еще в том году. Но до сих пор ничего не сделали.
— Трудно сказать, почему работы не начались. Мы считаем, сначала нужны условия: создать эти парковочные места и только потом говорить о платных парковках. И я думаю, жители Челябинска нас поддержат. Сейчас будут предприняты меры для добровольного расторжения договора. Если не получится по соглашению сторон это сделать, будем вынуждены обратиться в суд, — сказала врио мэра Наталья Котова на аппаратном совещании в администрации.
Компания, которая должна была поставить парковки, имеет свою позицию. Бизнесмены уверяют, что уже вложили деньги в расчеты, закупку оборудования, но ответственные чиновники никак не могли согласовать им план платных мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU