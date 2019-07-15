В Челябинске решили отказаться от платных парковок

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-15T11:05:30+03:00

Проект должен был заработать еще в прошлом году, но из-за волокиты так и не был запущен

Изменить размер текста: A A

В Челябинске давно вынашивали планы создать платное парковочное пространство. Это лишь звучит, как способ собрать денег с бедных автовладельцев. На деле же это современный механизм регулирования машин в центре мегаполиса. В южноуральской столице планировали сделать платные стоянки на 8 000 мест. Но сейчас администрация города готова расторгнуть контракт с инвестором.

Обустраивать парковки собирались еще в том году. Но до сих пор ничего не сделали.

— Трудно сказать, почему работы не начались. Мы считаем, сначала нужны условия: создать эти парковочные места и только потом говорить о платных парковках. И я думаю, жители Челябинска нас поддержат. Сейчас будут предприняты меры для добровольного расторжения договора. Если не получится по соглашению сторон это сделать, будем вынуждены обратиться в суд, — сказала врио мэра Наталья Котова на аппаратном совещании в администрации.

Компания, которая должна была поставить парковки, имеет свою позицию. Бизнесмены уверяют, что уже вложили деньги в расчеты, закупку оборудования, но ответственные чиновники никак не могли согласовать им план платных мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU