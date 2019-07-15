2019-07-15T11:25:51+03:00
Происшествия

В Зауралье спасатели откачали утонувшего школьника

Мальчик уже не дышал, когда его вытащили из воды
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Подросток пробыл под водой 2 минуты Фото: Анастасия ЦАРЕВАПодросток пробыл под водой 2 минуты Фото: Анастасия ЦАРЕВАФото: Анастасия ЦАРЕВА
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ЧП произошло 14 июля в Кетовском районе Курганской области. Мама с 14-летним сыном отдыхали на пляже «Серебряный ручей». Подросток плавал в водоеме, но в какой-то момент начал тонуть. На глазах у матери мальчик пошел ко дну. Женщина заметалась по берегу с криками: «Утонул ребенок!».

— Парнишке повезло в это время на водоеме проводила поисковые работы водолазная группа. Услышав крики, водолазы стали нырять в воду по очереди. Когда подростка вытащили на берег, он уже не дышал, пробыв под водой около двух минут. Спасатели оказали ему необходимую помощь, — рассказали пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области.

Известно, что водолазы сделали школьнику искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. После того, как подросток пришел в себя, его передали врачам «скорой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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