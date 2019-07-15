В Челябинске поймали банду, которая обчистила банкоматы на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-15T13:29:55+03:00

Парочке удалось вытащить из банкоматов более 10 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пара преступников воровала деньги в Челябинской и в Курганской областях

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Двум жителям Челябинска предъявлено обвинение в хищении денег из банкоматов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Из материалов дела следует, что двое челябинцев, 1981 и 1984 годов рождения, путем подбора ключей, проникали в помещения и вскрывали расположенные в них банкоматы с применением силы. Ущерб от противоправных действий данных граждан составил более 10 миллионов рублей.

Следствие полагает, что криминальный дуэт совершил больше 15 ограблений на территории Челябинской и Курганской областей. Сейчас идет сбор и закрепление доказательной базы, проверяется причастность парочки к другим аналогичным преступлениям.

Злоумышленникам грозит реальный срок заключения — обоим могут дать до десяти лет колонии.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720246" frameborder="0"></iframe> Украли 10 млн из банкоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU