В Челябинске поймали банду, которая обчистила банкоматы на 10 млн рублей
Двум жителям Челябинска предъявлено обвинение в хищении денег из банкоматов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
— Из материалов дела следует, что двое челябинцев, 1981 и 1984 годов рождения, путем подбора ключей, проникали в помещения и вскрывали расположенные в них банкоматы с применением силы. Ущерб от противоправных действий данных граждан составил более 10 миллионов рублей.
Следствие полагает, что криминальный дуэт совершил больше 15 ограблений на территории Челябинской и Курганской областей. Сейчас идет сбор и закрепление доказательной базы, проверяется причастность парочки к другим аналогичным преступлениям.
Злоумышленникам грозит реальный срок заключения — обоим могут дать до десяти лет колонии.
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Украли 10 млн из банкоматов.
ИСТОЧНИК KP.RU