Ростуризм прокомментировал задержание челябинских туристов в Южной Корее

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-15T13:04:40+03:00

У людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону Фото: Иван ВИСЛОВ Фото: Иван ВИСЛОВ

Они не смогли подтвердить цель своего визита

Изменить размер текста: A A

Российских граждан, прилетевших в Южную Корею 14 июля, задержали в аэропорту Сеула. Среди них есть несколько жителей Челябинска. У людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону.

О злоключениях челябинских туристов в корейском аэропорту в социальных сетях рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина.

Девушка сообщила, что прилетела в Корею на три дня и не прошла допрос миграционной службы.

— Нас держат в ужасных условиях. С моего рейса не пустили 15 человек. Еды не предоставляют, — пишет челябинка.

Как сообщили в Ростуризме, 16 россиян при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

— В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Кореи отказывает во въезде в страну. Все кому отказали выдавали себя за туристов. Однако в действительности пытались въехать в Южную Корею, чтобы незаконно там работать, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что нарушители пользуются возможностью безвизового режима, установленного в 2013 году только для туристов.

По данным российского посольства в Республике Корея задержанные должны вернуться домой не позднее вторника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU