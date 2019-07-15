Ростуризм прокомментировал задержание челябинских туристов в Южной Корее
Российских граждан, прилетевших в Южную Корею 14 июля, задержали в аэропорту Сеула. Среди них есть несколько жителей Челябинска. У людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону.
О злоключениях челябинских туристов в корейском аэропорту в социальных сетях рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина.
Девушка сообщила, что прилетела в Корею на три дня и не прошла допрос миграционной службы.
— Нас держат в ужасных условиях. С моего рейса не пустили 15 человек. Еды не предоставляют, — пишет челябинка.
Как сообщили в Ростуризме, 16 россиян при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
— В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Кореи отказывает во въезде в страну. Все кому отказали выдавали себя за туристов. Однако в действительности пытались въехать в Южную Корею, чтобы незаконно там работать, — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что нарушители пользуются возможностью безвизового режима, установленного в 2013 году только для туристов.
По данным российского посольства в Республике Корея задержанные должны вернуться домой не позднее вторника.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU