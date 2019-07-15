2019-07-15T13:04:40+03:00
Общество

Ростуризм прокомментировал задержание челябинских туристов в Южной Корее

Они не смогли подтвердить цель своего визита
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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У людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону Фото: Иван ВИСЛОВУ людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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Российских граждан, прилетевших в Южную Корею 14 июля, задержали в аэропорту Сеула. Среди них есть несколько жителей Челябинска. У людей забрали паспорта и поместили в транзитную зону.

О злоключениях челябинских туристов в корейском аэропорту в социальных сетях рассказала жительница Челябинска Екатерина Спирина.

Девушка сообщила, что прилетела в Корею на три дня и не прошла допрос миграционной службы.

— Нас держат в ужасных условиях. С моего рейса не пустили 15 человек. Еды не предоставляют, — пишет челябинка.

Как сообщили в Ростуризме, 16 россиян при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

— В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Кореи отказывает во въезде в страну. Все кому отказали выдавали себя за туристов. Однако в действительности пытались въехать в Южную Корею, чтобы незаконно там работать, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что нарушители пользуются возможностью безвизового режима, установленного в 2013 году только для туристов.

По данным российского посольства в Республике Корея задержанные должны вернуться домой не позднее вторника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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