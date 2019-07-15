Подросток, напавший с ножом на почтальона, уже дает показания в Челябинске
В Челябинской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в разбойном нападении на сотрудницу почты, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
Все случилось в Курчатовском районе Челябинска. Почтальон разносила по домам пенсию. Она зашла в подъезд многоэтажки. Там на нее и напал подросток.
— Женщина оказала нападавшему активное сопротивление, призывая на помощь граждан. В ходе борьбы подросток порезал женщине руки ножом, но забрать деньги не смог. Испугавшись свидетелей, он убежал, — рассказывают в пресс-службе.
Подозреваемый задержан. Установлено, что подросток неоднократно совершал общественно опасные деяния, но к уголовной ответственности не привлекался в силу своего возраста.
За разбой юнцу грозят два года заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU