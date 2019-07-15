Рецидивист размахивал отверткой на площади у железнодорожного вокзала в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-15T13:54:24+03:00

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В пятницу, 12 июля, в дежурную часть Росгвардии поступил тревожный звонок. Челябинцы рассказали, что неадекватный мужчина размахивает отверткой в супермаркете на улице Овчинникова.

Наряд Росгвардии тут же выдвинулся на место. Агрессивного покупателя в магазине оперативники не застали. Но уточнили его приметы.

— В поисках нарушителя старший сержант полиции Алексей Кафеев и сержант полиции Богдан Писан стали патрулировать близлежащую территорию. У железнодорожного вокзала к бойцам вневедомственной охраны обратился подросток, который указал на неадекватного мужчину, размахивавшего отверткой. Гражданин был задержан, — сообщают в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Дебоширом оказался 43-летний ранее судимый местный житель.

Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU