2019-07-15T13:56:04+03:00
Происшествия

«Газель» расплющило в аварии на остановке в Челябинске

Пострадали два человека
Андрей АБРАМОВ
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Машины серьезно покорежены, но водители выжили. Фото: Андрей ЛебедевМашины серьезно покорежены, но водители выжили. Фото: Андрей Лебедев
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Днем 15 июля в Челябинске на пересечение улиц Комарова и Октябрьской случилась серьезная авария. «Газель» столкнулась с отечественной легковушкой. Обе машины серьезно повреждены. Lada вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода и дорожное ограждение. Все случилось рядом с остановкой общественного транспорта. Каким-то чудом никто из пешеходов не пострадал.

— Парень живой из «Жигулей», увезли на скорой. Второй водитель жив, остался на месте аварии, — рассказал очевидец Александр Ошкуков.

На место выезжала пожарная бригада, но возгорание тушить не пришлось. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаю обстоятельства аварии. По предварительным данным, один из водитель не предоставил преимущество другому, который двигался по главной дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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