2019-07-15T14:38:55+03:00
Общество

На южноуральском заводе могут начать выпуск автобусов для Челябинска

Задуматься о приобретении экологически чистых машин предложил Алексей Текслер
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В Челябинске давно не закупали новые автобусы в достаточном количестве.В Челябинске давно не закупали новые автобусы в достаточном количестве.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинский транспорт находится в глубочайшем кризисе: старые троллейбусы, нехватка автобусов, ржавые трамваи. Вместо этого сотни тысяч пассажиров перевозят маршрутные такси, безопасность и комфорт проезда в которых под большим сомнением. Накануне глава региона Алексей Текслер был в Миассе на автозаводе. Там руководителю Челябинской области представили автобус на сжиженном природном газе.

Такие машины предприятие планирует выпускать в больших объемах. Алексей Текслер предположил, что Челябинску с его кризисом в сфере общественного транспорта, можно задуматься о приобретении продукции южноуральского завода.

— У нас большие планы по обновлению транспортного парка, в том числе и автобусов. Имея в нашей области такое крупное предприятие, как автомобильный завод «Урал», я хотел бы, чтобы большей частью общественного, коммунального и дорожного транспорта занимались наши автомобилестроители. Мы обсуждали возможность того, чтобы завод «Урал» начал выпускать автобусы на газе, самом экологичном топливе, которое сегодня у нас есть. Это важно в том числе и для улучшения экологической ситуации в регионе. Вы знаете, что у нас загрязнение идет не только от стационарных источников в виде предприятий, но и от передвижных — автотранспорта. Современный и экологичный общественный транспорт — это то, что нам нужно. Мы будем производить его здесь, что вдвойне хорошо. Такую задачу я поставил, и мы обсуждали это с руководством автозавода «Урал», — рассказал глава региона Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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