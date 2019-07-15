2019-07-15T14:39:55+03:00
Общество

Студентка МГТУ выиграла 700-тысячный грант на форуме «Таврида»

Валерия Андреева планирует представить 10 проектных предложений по развитию Челябинска
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В Крыму завершилась девятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». На закрытии подвели итоги грантового конкурса, одним из победителей которого стала Валерия Андреева из Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

Проект Валерии «Ин-кварто» направлен на привлечение внимания общественности к проблеме отсутствия образовательных мероприятий по повышению уровня компетенций творческой молодежи Уральского федерального округа. В рамках проекта планируется развить творческие компетенции 200 человек УрФО, реализовать один проект арт-стены, организовать совместную выставку фоторабот и представить 10 проектных предложений по развитию Челябинска.

Валерия Андреева является студенткой четвертого курса Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова по направлению «архитектура». Уже несколько лет является региональным руководителем Всероссийской молодежной общественной организации «Городские реновации» и увлекается урбанистикой.

Всего в рамках смены «Контемпорари-арт» на грантовый конкурс было подано 82 заявки. Победителями стали 16 человек, на проекты которых было выделено 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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