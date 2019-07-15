2019-07-15T15:02:19+03:00
Общество

Старейшей книге о дореволюционном Челябинске исполнилось 120 лет

Это был первый путеводитель по нашему краю
Лидия ПЕСКОВА
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Архив автора пропал во время Гражданской войны.Архив автора пропал во время Гражданской войны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ровно 120 лет назад вышел в свет «Путеводитель по Уралу» для путешественников. Книга стала одним из первых подробных описаний края и его достопримечательностей, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Автор путеводителя Виктор Весновский был сыном псаломщика. Из Костромской духовной семинарии его исключили за чтение сочинений Писарева, Добролюбова, Чернышевского. По окончании земской школы лекарских помощников в Казани он работал фельдшером и писал критические заметки. За это его хотели сослать на самый отдаленный участок. Весновский же сам рванул на Урал и стал профессиональным журналистом.

Обложка и титульный лист легендарной книги. Фото: "Южноуральская панорама".

Обложка и титульный лист легендарной книги. Фото: "Южноуральская панорама".

После запуска Транссибирской железнодорожной магистрали Весновский решил создать справочник по Уралу. Нынче книге исполнилось 120 лет. А в 1909 году под редакцией Весновского вышел в свет карманный справочник «Весь Челябинск и его окрестности». В этом уникальном издании содержалось яркое, полноценное описание города начала XX века.

Увы, дореволюционный архив Весновского, который включал в себя множество книг об Урале, а также дневников, рукописей, воспоминаний, набросков, пропал в годы Гражданской войны. Дошедшая до нас часть личного собрания краеведа хранится в госархиве Пермской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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