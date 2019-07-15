В Челябинске детсадовец чуть не утонул в шести метрах от берега на Шершнях

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-15T15:25:48+03:00

Не водите детей на дикие пляжи и не купайтесь там сами - там нет спасателей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Челябинске матрос-спасатель вовремя вытащил из воды четырехлетнего мальчика. Малыш купался на городском пляже Шершневского водохранилища и чуть было не захлебнулся, сообщает пресс-служба Управления безопасности жизнедеятельности города Челябинска.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, около четырех часов дня. Дежуривший на пляже спасатель заметил, что в шести метрах от берега захлебывается ребенок. Матрос бросился ему на помощь и вытащил из воды.

— Оказалось, что мальчик отдыхал на пляже с мамой. Но в момент ЧП ребенок оказался один. Спасатель вытащил малыша из воды и оказал ему первую помощь, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь управления Евгения Шестопалова.

Мальчика передали маме. Помощь медиков ребенку не понадобилась.

Сегодня утром при схожих обстоятельствах в Челябинске на озере Смолино спасли еще одного тонувшего малыша. А в Зауралье случайно оказавшиеся на пляже водолазы подняли со дна и откачали утонувшего школьника.

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ИСТОЧНИК KP.RU