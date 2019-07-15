Из-за ремонта труб с горячей водой по всему Челябинску оставляют ямы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-15T15:25:37+03:00

После раскопок труб в Челябинске не приводят в порядок город. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сезон опрессовок в Челябинске обернулся не только плановыми отключениями воды на две недели. Во-первых, работы затягивают, а во-вторых, ремонтники оставляют после себя раскопки. Котлованы зарывают халатно, толком не восстанавливая тротуары и дороги. Эту проблему обсудили 15 июля на аппаратном совещании в администрации.

Критика и.о. мэра Натальи Котовой была направлена в адрес начальника управления благоустройства Владимира Жучкова. Его ведомство контролирует, чтобы ремонтники после себя приводили все в порядок. Но в администрацию регулярно стекаются жалобы от горожан.

Во время совещания случилась даже небольшая перепалка. Жучков рассказал, что компании, которые занимаются опрессовкой в Челябинске, получают на работы ордер — разрешение со сроками работ. Так вот некоторые не укладываются в сроки и продляют ордер. Наталья Котова удивилась, что это компании продляют сроки, а не администрация дает на них добро.

— Отказать мы им не можем, но контролируем. На устранение раскопок компаниям дается десять дней, — пытался объяснить Жучков.

— Жители Челябинска устали от этих раскопок. Посмотрите телеграм-каналы, посмотрите сайты. Редкий день без этой информации. Наведите порядок в этой сфере, — резюмировала Наталья Котова.

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