В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 19:18 2019-07-15T19:22:25+03:00

В ночь на 16 июля в регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер

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Жара на Южном Урале сменилась штормом. Сегодня, 15 июля, южноуральцы снова получили смс-предупреждения от МЧС. Вечером и ночью синоптики прогнозируют серьезное ухудшение погоды.

— По данным Челябинского гидрометцентра, в отдельных районах области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Поэтому не ставьте на ночь машины под деревьями, дорожными знаками и рекламными конструкциями — их может повалить сильным ветром. Ложась спать, закройте окна и уберите вещи с балкона.

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ИСТОЧНИК KP.RU