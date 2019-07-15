2019-07-15T19:48:42+03:00
Происшествия

В Челябинской области 4-летнего малыша унесло от берега на надувном матрасе

Спасатели прибыли на место через час
Валентина ВАГАНОВА
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Не оставляйте ребенка без присмотра на берегу, и, тем более, на воде!Не оставляйте ребенка без присмотра на берегу, и, тем более, на воде!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 15 июля, на озере Агачкуль, что в Сосновском районе, едва не произошла трагедия. Около 16 часов в ЕДДС позвонила отдыхающая и сообщила, что ветром от берега уносит надувной матрас, на котором находится ребенок на вид 4-5 лет.

Весь берег вдоль трассы был уставлен машинами, за происходящим наблюдали десятки людей. Но в службу спасения поступил единственный звонок.

— Сигнал был передан спасателям, но оказалось, что группа работает по поиску утонувшего человека. Спасатели прибыли через час, но к этому времени матрас уже прибило к противоположному берегу, заросшему камышом, — рассказали в пресс-службе администрации Сосновского района.

Несмотря на сильный ветер и волны, мальчик сумел удержаться на матрасе. Отдыхающие вытащили его на сушу и повезли на противоположный берег к родителям.

По словам очевидцев, все время, пока мальчик находился в воде, его отец в поисках объезжал озеро на машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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