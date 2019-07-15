2019-07-15T20:29:23+03:00
Общество

Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав

На суд бывший полицейский не явился
Валентина ВАГАНОВА
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Григорий Керусенко возглавил отдел ГИБДД в начале года. Фото: МО МВД России «Чебаркульский».Григорий Керусенко возглавил отдел ГИБДД в начале года. Фото: МО МВД России «Чебаркульский».
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Сегодня, 15 июля, мировой суд Чебаркуля лишил водительских прав бывшего начальника местной госавтоинспекции Григория Керусенко. Такое наказание к нему применили за то, что он покинул место ДТП.

Экс-полицейский не был на предыдущих слушаниях. В этот раз он тоже проигнорировал заседание.

— Его лишили водительских прав на один год, — уточнили в суде.

Напомним, скандал с главным гаишником города разгорелся в апреле. Он ехал с корпоратива и столкнулся с машиной народного дружинника — Марата Хуснутдинова. В аварии никто не пострадал, только машины разбиты. По словам дружинника, начальник районной ГИБДД был сильно пьян. С места аварии попытался скрыться. Сам Керусенко утверждает, что его подставили.

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Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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