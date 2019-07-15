Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав
Сегодня, 15 июля, мировой суд Чебаркуля лишил водительских прав бывшего начальника местной госавтоинспекции Григория Керусенко. Такое наказание к нему применили за то, что он покинул место ДТП.
Экс-полицейский не был на предыдущих слушаниях. В этот раз он тоже проигнорировал заседание.
— Его лишили водительских прав на один год, — уточнили в суде.
Напомним, скандал с главным гаишником города разгорелся в апреле. Он ехал с корпоратива и столкнулся с машиной народного дружинника — Марата Хуснутдинова. В аварии никто не пострадал, только машины разбиты. По словам дружинника, начальник районной ГИБДД был сильно пьян. С места аварии попытался скрыться. Сам Керусенко утверждает, что его подставили.
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Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.
ИСТОЧНИК KP.RU