Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-15T20:29:23+03:00

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Сегодня, 15 июля, мировой суд Чебаркуля лишил водительских прав бывшего начальника местной госавтоинспекции Григория Керусенко. Такое наказание к нему применили за то, что он покинул место ДТП.

Экс-полицейский не был на предыдущих слушаниях. В этот раз он тоже проигнорировал заседание.

— Его лишили водительских прав на один год, — уточнили в суде.

Напомним, скандал с главным гаишником города разгорелся в апреле. Он ехал с корпоратива и столкнулся с машиной народного дружинника — Марата Хуснутдинова. В аварии никто не пострадал, только машины разбиты. По словам дружинника, начальник районной ГИБДД был сильно пьян. С места аварии попытался скрыться. Сам Керусенко утверждает, что его подставили.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/704608" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД сел пьяным за руль?.

ИСТОЧНИК KP.RU