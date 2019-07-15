2019-07-15T21:02:52+03:00
Общество

На озеленение Челябинска потратят 200 миллионов рублей

В ближайшее время в городе спилят старые деревья и посадят новые
Валентина ВАГАНОВА
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Так сейчас выглядят ели на улице Сони Кривой. Фото: Гражданский патрульТак сейчас выглядят ели на улице Сони Кривой. Фото: Гражданский патруль
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В центре южноуральской столицы заменят засохшие и рыжие ели на молодые и здоровые. Озеленением города должны заняться этой осенью. На него выделено 200 миллионов рублей. Сегодня, 15 июля, должен был определиться подрядчик, который возьмется за эту работу. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Как рассказал заместитель главы города Владимир Алейников, была проведена экспертиза деревьев. Эксперты назвали две причины их гибели.

— Специалисты говорят, что голубые ели, которые мы наблюдаем на площади Революции, уже по возрасту приходят в такое состояние. Что касается лип на проспекте Ленина, то они подвержены грибковому заболеванию и тоже будут заменены.

На каких улицах займутся озеленением в ближайшее время читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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