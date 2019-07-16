На скорости 200 км в час иномарка сбила двух человек в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-16T04:43:28+03:00

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Авария произошла в черте села Кунашак. Молодой водитель не справился с управлением автомобиля Toyota и насмерть сбил двух взрослых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— От полученных травм оба пострадавшие скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, — замечают в пресс-службе.

По данным СМИ, за рулем иномарки сидел сидел сын депутата районного собрания. Молодой человек разогнал автомобиль до 200 километров в час. По иронии судьбы, под его колесами оказались бывший водитель главы Кунашакского района и его супруга.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU