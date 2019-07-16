2019-07-16T05:09:12+03:00
Дом. Семья

Фотоохоту на бобров устроили в Челябинске

Семейство грызунов живет на северо-западе города
Ирина КАРЕЛИНА
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Бобер на северо-западе Челябинска. Фото: Нурзифа.Бобер на северо-западе Челябинска. Фото: Нурзифа.
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Читательница сайта chel.kp.ru поделилась интересным наблюдением: в районе улицы Университетская набережная (возле моста на Северо-Крымской) живут бобры.

— Еще пару лет назад я заметила, как на берегу бобры произвели настоящий лесоповал. А недавно пошла на фотоохоту за ними. Я знала, когда они выплывают на ужин, и точно подсчитала время. И повезло! Несмотря на то, что я их ожидала, бобр, конечно, появился внезапно. В середине реки прямо напротив меня он нырнул и появился уже с корневищем. Тут же «поужинал» им и поплыл дальше. Обратно я его уже не дождалась. То, что в Миассе живут бобры — это хороший знак. Значит, вода у нас не такая страшная, как ее малюют, — такое письмо прислала в редакцию Нурзифа.

Не только бобры водятся на нашей реке. Напомним: на днях жители Челябинска сообщали о том, что в Миассе живут раки. И то, и другое — признак чистой воды!

Бобры повалили деревья. Фото: Нурзифа.

Бобры повалили деревья. Фото: Нурзифа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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