Для Седьмого кассационного суда в Челябинска освобождают еще одно здание
В октябре 2019 года в Челябинске начнет работать Седьмой кассационный суд. Под его нужды уже выкупили здание бывшего главпочтамта. А теперь для суда освобождают еще одно соседнее здание на улице Цвиллинга, где сегодня находится ФСС, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Для Фонда социального страхования областное министерство имущество приобретает новое здание на улице Свободы. Здание принадлежит компании «Технострой», владельцем которой является супруга бывшего депутата Государственной думы Валерия Панова Галина Панова.
— В это помещение переедет региональное отделение Фонда социального страхования. Площади, которые занимала ФСС на улице Цвиллинга у бывшего главпочтамта, перейдут в собственность Седьмого кассационного суда. Суд начнет работать в октябре и будет пересматривать акты, принятые судами в регионах УрФО и Пермского края.
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