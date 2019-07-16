2019-07-16T05:11:55+03:00
Общество

Для Седьмого кассационного суда в Челябинска освобождают еще одно здание

«Комсомолка» узнала, кому придется переехать
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Еще одно здание на Цвиллинга перейдет в собственность нового суда.Еще одно здание на Цвиллинга перейдет в собственность нового суда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В октябре 2019 года в Челябинске начнет работать Седьмой кассационный суд. Под его нужды уже выкупили здание бывшего главпочтамта. А теперь для суда освобождают еще одно соседнее здание на улице Цвиллинга, где сегодня находится ФСС, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Для Фонда социального страхования областное министерство имущество приобретает новое здание на улице Свободы. Здание принадлежит компании «Технострой», владельцем которой является супруга бывшего депутата Государственной думы Валерия Панова Галина Панова.

— В это помещение переедет региональное отделение Фонда социального страхования. Площади, которые занимала ФСС на улице Цвиллинга у бывшего главпочтамта, перейдут в собственность Седьмого кассационного суда. Суд начнет работать в октябре и будет пересматривать акты, принятые судами в регионах УрФО и Пермского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крупном перекрестке в центре Челябинска образовалась пробка из-за светофора
Отлетевший с балкона оцинкованный лист чуть было не упал на ребенка в Челябинске
Мошенники придумали ловушку для жителей Южного Урала с плохой кредитной историей
«Челябэнергосбыт» признали банкротом
Детей сдуло с моста в реку в Челябинской области
Житель Челябинской области отправлен в СИЗО за убийство беременной женщины
Две тележки с просрочкой насобирали жители Челябинска в продуктовом магазине
Фотоохоту на бобров устроили в Челябинске
На скорости 200 км в час иномарка сбила двух человек в Челябинской области
На озеленение Челябинска потратят 200 миллионов рублей
Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав
В Челябинской области 4-летнего малыша унесло от берега на надувном матрасе
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области стало на одного миллиардера больше
В челябинском дворе рухнуло дерево, на которое жильцы давно жаловались коммунальщикам
Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника
Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре
В Челябинске детсадовец чуть не утонул в шести метрах от берега на Шершнях
Из-за ремонта труб с горячей водой по всему Челябинску оставляют ямы
Старейшей книге о дореволюционном Челябинске исполнилось 120 лет
Студентка МГТУ выиграла 700-тысячный грант на форуме «Таврида»
На южноуральском заводе могут начать выпуск автобусов для Челябинска
Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года.