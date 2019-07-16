Две тележки с просрочкой насобирали жители Челябинска в продуктовом магазине
Житель Челябинска опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео-компромат на один из продуктовых магазинов города. Он утверждает, что 9 июля вместе с приятелем насобирал там целых две тележки с просрочкой. В одной из них — детское питание. Это фруктовые пюре и молочные смеси. На одной из коробок стоит дата изготовления 03.03.2018. Срок годности — год. То есть просроченный товар лежит в магазине уже четыре месяца.
В другой тележке — самые разные продукты от йогуртов до тортов и яиц. По словам анонимного автора поста, все это просрочка.
— Моя знакомая купила там духи с просрочкой в пять лет! По акции, — прокомментировала подписчица группы «Мошенники Челябинска» Надежда Гавриленко.
Детская смесь просрочена на четыре месяца. Кадр из видео vk.com/moshenniki74
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ИСТОЧНИК KP.RU