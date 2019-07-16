2019-07-16T07:33:47+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области отправлен в СИЗО за убийство беременной женщины

Дама погибла по его вине на дороге под Карталами
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье, 14 июля. На автодороге «Карталы Снежный» КИА РИО выехала на встречную полосу и протаранила протаранила ВАЗ-2114. В автомобиле ехали супруги с ребенком. Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии отправлен в больницу. А его 33-летняя мама, которая была снова беременной, скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Против водителя, которому 31 год, возбуждено уголовное дело. Во время аварии он был пьян и по этой причине не справился с управлением. Как оказалось, это не первое преступление на совести молодого мужчины. Год назад на большой скорости он сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила множество травм и после аварии стала инвалидом.

После удара ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Фото: ГИБДД Челябинской области.

После удара ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Фото: ГИБДД Челябинской области.

— За убийство беременной злоумышленнику грозят 12 лет заключения. Есть основания полагать, что задержанный может пуститься в бега. Поэтому заместитель Карталинского городского прокурора Николай Зубов поддержал ходатайство следователя об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

С учетом мнения прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На крупном перекрестке в центре Челябинска образовалась пробка из-за светофора
Отлетевший с балкона оцинкованный лист чуть было не упал на ребенка в Челябинске
Мошенники придумали ловушку для жителей Южного Урала с плохой кредитной историей
«Челябэнергосбыт» признали банкротом
Детей сдуло с моста в реку в Челябинской области
Две тележки с просрочкой насобирали жители Челябинска в продуктовом магазине
Для Седьмого кассационного суда в Челябинска освобождают еще одно здание
Фотоохоту на бобров устроили в Челябинске
На скорости 200 км в час иномарка сбила двух человек в Челябинской области
На озеленение Челябинска потратят 200 миллионов рублей
Экс-начальника ГИБДД из Чебаркуля, покинувшего место аварии, лишили водительских прав
В Челябинской области 4-летнего малыша унесло от берега на надувном матрасе
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области стало на одного миллиардера больше
В челябинском дворе рухнуло дерево, на которое жильцы давно жаловались коммунальщикам
Житель Челябинской области получил пожизненный срок за убийство собутыльника
Жительнице Челябинской области вынесли приговор за смерть сына-инвалида на пожаре
В Челябинске детсадовец чуть не утонул в шести метрах от берега на Шершнях
Из-за ремонта труб с горячей водой по всему Челябинску оставляют ямы
Старейшей книге о дореволюционном Челябинске исполнилось 120 лет
Студентка МГТУ выиграла 700-тысячный грант на форуме «Таврида»
На южноуральском заводе могут начать выпуск автобусов для Челябинска
Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года.