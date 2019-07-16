Житель Челябинской области отправлен в СИЗО за убийство беременной женщины
Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье, 14 июля. На автодороге «Карталы Снежный» КИА РИО выехала на встречную полосу и протаранила протаранила ВАЗ-2114. В автомобиле ехали супруги с ребенком. Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии отправлен в больницу. А его 33-летняя мама, которая была снова беременной, скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Против водителя, которому 31 год, возбуждено уголовное дело. Во время аварии он был пьян и по этой причине не справился с управлением. Как оказалось, это не первое преступление на совести молодого мужчины. Год назад на большой скорости он сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая получила множество травм и после аварии стала инвалидом.
После удара ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Фото: ГИБДД Челябинской области.
— За убийство беременной злоумышленнику грозят 12 лет заключения. Есть основания полагать, что задержанный может пуститься в бега. Поэтому заместитель Карталинского городского прокурора Николай Зубов поддержал ходатайство следователя об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
С учетом мнения прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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