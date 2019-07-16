2019-07-16T05:44:40+03:00
Общество

Детей сдуло с моста в реку в Челябинской области

Видео попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Один ребенок идет по мосту, другой упал в реку. Кадр из видео vk.com/typical_chelyabinskОдин ребенок идет по мосту, другой упал в реку. Кадр из видео vk.com/typical_chelyabinsk
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Ураганный ветер бушует в Челябинской области вот уже несколько дней с 13 июля. В такую погоду сидеть бы дома, а подростки отправились через реку по веревочному мосту. Дело происходило в Троицке.

Прогулка превратилась в настоящий экстрим. К сожалению, мы не можем опубликовать видео из-за нецензурной брани в нем. Мост просто летал на ветру!

На фото (кадр из видео) можно увидеть, как один подросток идет по мосту, второй упал в воду. Другие снимают это с берега.

Видео с названием «Южноуральский экстрим» опубликовали в соцсети «ВКонтакте». По словам автора записи, несколько девочек сдуло в реку. Об их состоянии ничего неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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