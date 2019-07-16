2019-07-16T06:05:55+03:00
Общество

«Челябэнергосбыт» признали банкротом

Но пропавшие деньги будут искать
Лидия ПЕСКОВА
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Собранные с потребителей деньги тратили не на те цели.Собранные с потребителей деньги тратили не на те цели.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В понедельник, 15 июля, Арбитражный суд Челябинской области признал ПАО «Челябэнергосбыт» банкротом, сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

— Признание «Челябэнергосбыта» банкротом — это единственный способ защитить права крупнейшего кредитора ОАО «МРСК Урала». К моменту лишения статуса гарантирующего поставщика в 2018 году «Челябэнергосбыт» накопил колоссальные долги на оптовом и розничном рынке электроэнергии. Задолженность возникла из-за того, что собственники компании направляли деньги потребителей на свои нужды, — замечают в пресс-службе.

Да и само банкротство могло быть преднамеренным. Временный управляющий обнаружил факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей. Также он выявил множество сделок по выводу активов «Челябэнергосбыта» в преддверии процедуры банкротства. Их собираются оспорить.

«Челябэнергосбыт» — последняя сбытовая компания, связанная со структурами скандально известного АО «Межрегионсоюзэнерго». В 2018 году из-за многочисленных нарушений законодательства статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН в Хакассии, Вологодской и Архангельской областях, Свердловской и Челябинской областях. В отношении собственников МРСЭН возбуждены и расследуются уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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