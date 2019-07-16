2019-07-16T07:46:24+03:00
Общество

Отлетевший с балкона оцинкованный лист чуть было не упал на ребенка в Челябинске

В городе который день хозяйничает ветер
Лидия ПЕСКОВА
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Лист оторвался с фасада дома. Фото: Ольга Титова.Лист оторвался с фасада дома. Фото: Ольга Титова.
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В Челябинске продолжает хозяйничать ветер. Который день горожане с опаской выходят на улицу, боясь удара обломившейся ветки. А в микрорайоне «Парковый» в понедельник, 15 июля, на маленького ребенка чуть было не приземлился оторвавшийся с балкона оцинкованный лист. Об этом мама напуганного мальчугана Ольга Титова сама рассказала в социальных сетях.

— Сегодня у дома по Краснопольскому проспекту, 23, рядом с магазином «Мандарин», упала железная облицовка с балкона. Приземлилась она в метре от моего ребенка. На других балконах тоже есть плохо закрепленные пластины. Я обратилась в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Заявление приняли, но сказали, что не несут ответственности, так как это собственность жильцов, — пишет Ольга.

Сам лист не такой и тяжелый, но, падая, мог порезать ребенка. Фото: Ольга Титова.

Сам лист не такой и тяжелый, но, падая, мог порезать ребенка. Фото: Ольга Титова.

Читатели паблика «Парковый Челябинск» возмущены таким ответом коммунальщиков, ведь, по закону, за состояние фасада должна отвечать управляющая домом компания.

— Прошу вас, проверьте целостность ваших балконов и устраните неисправности. Пожалуйста, давайте оставаться людьми, ведь это наша безопасность и наше здоровье, — просит соседей Ольга Титова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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