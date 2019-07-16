На крупном перекрестке в центре Челябинска образовалась пробка из-за светофора

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-16T07:56:34+03:00

На оживленном перекрестке в Челябинске образовалась пробка. Фото: Яндекс. Карты

Движение стоит во все четыре стороны

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Утром 16 июля на перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинске образовалась большая пробка. Причиной тому стал неисправный светофор.

— Он перестал работать около 9:30 утра. Сейчас с обоих сторон заторы. Перекресток оживленный, все как-то пытаются протиснуться и успеть проехать, — рассказал КП-Челябинск очевидец.

Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что в сторону центра движение затруднено от Медакадемии. По направлению к АМЗ затор не такой серьезный.

По Доватора пробка образовалась в обе стороны от Яблочкина до Энтузиастов.

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ИСТОЧНИК KP.RU