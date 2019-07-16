На крупном перекрестке в центре Челябинска образовалась пробка из-за светофора
Утром 16 июля на перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинске образовалась большая пробка. Причиной тому стал неисправный светофор.
— Он перестал работать около 9:30 утра. Сейчас с обоих сторон заторы. Перекресток оживленный, все как-то пытаются протиснуться и успеть проехать, — рассказал КП-Челябинск очевидец.
Сервис «Яндекс. Пробки» показывает, что в сторону центра движение затруднено от Медакадемии. По направлению к АМЗ затор не такой серьезный.
По Доватора пробка образовалась в обе стороны от Яблочкина до Энтузиастов.
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ИСТОЧНИК KP.RU