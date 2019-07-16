Знаменитый кот Гарфилд из челябинского котокафе «Котофей» обрел семью

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-16T08:35:02+03:00

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Добрая новость прилетела из челябинского котокафе «Котофей». Его самый известный обитатель, рыжий кот Гарфилд, обрел хозяев. Хвостатый уже неделю обживается в новом доме.

Статного и серьезного кота обожали посетители. Фото: котокафе «Котофей»

— Он с первого взгляда влюбил в себя семью, в которой теперь живет. Несмотря на то, что в семье уже есть несколько котиков, будущие хозяева очень хотели взять его к себе, много раз приходили к нему в гости: знакомились, общались, привыкали, — говорят сотрудники котокафе. — В новой семье Гарфилд быстро выбрал себе хозяина — младшего из двух сыновей. Теперь все время с ним: ласкается, мурлыкает, разрешает гладить живот, чего никогда не позволял даже основателям котокафе, которых знает уже почти три года. У кошек разрешение погладить пузико означает высшую степень доверия.

Новая мама. Фото: котокафе «Котофей»

Котейка жил в кафе с самого основания — с ноября 2016 года. Он, также как и другие питомцы заведения, был брошен людьми.

Первые месяцы очень боялся сотрудников и посетителей, практически не давал к себе прикасаться, все время прятался. Но постепенно освоился. Даже стал символом «Котофея» и главным среди всех котиков. Гарфилд пленял посетителей своей харизмой и взглядом, как у человека.

Гарфилд стал настоящим символом кафе. Фото: котокафе «Котофей»

Благодаря любви и заботе Гарфилд очень изменился, снова стал добрым и ласковым любимцев. А еще очень счастливым.

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ИСТОЧНИК KP.RU