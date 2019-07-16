2019-07-16T09:11:35+03:00
Общество

Жители Челябинска на два дня ушли на войну

Команда реконструкторов приняла участие в историческом фестивале
Лидия ПЕСКОВА
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В костюмах было невыносимо жарко. Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.В костюмах было невыносимо жарко. Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.
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Реконструкторы истории из Челябинска побывали на военно-историческом фестивале «Покровский рубеж», который в минувшие выходные, 13 и 14 июля, проходил в Свердловской области, сообщает сайт «Полит74».

Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.

Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.

Участники фестиваля могли познакомиться с историей Средневековья, наполеоновских войн, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. По некоторым эпохам проводились реконструкции боев: друг против друга на поле сходились десятки, а то и сотни людей в обмундировании и с макетами оружия. В реконструкциях также широко задействовали военную технику — от мотоциклов до самолета и танка.

— Такие фестивали напоминают о славных страницах истории нашей страны и дают возможность прикоснуться к прошлому в буквальном смысле этого слова, — говорит участник челябинской делегации Сергей Игнатьев.

Реконструкция боя. Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.

Реконструкция боя. Фото: Олег Ахатов, Андрей Зубанов.

Кульминацией фестиваля стал показ эпизода из операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.

Кстати, на этот раз участникам фестиваля на самом деле пришлось переносить тяготы службы, ведь при температуре +33 им приходилось находиться в костюмах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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