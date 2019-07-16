Председатель кооператива и сотрудник Росреестра воровали маткапитал в Челябинской области

16 Июль 09:32 2019-07-16T09:32:54+03:00

Одного из них только что осудили

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Председатель потребительского кооператива «Благополучие» получил срок за хищение материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Еще в 2013 году мошенник предлагал женщинам, у которых был сертификат материнского капитала, взять займ в его конторе. За это он обещал юридическое сопровождение сделки по покупке жилья. На деле он изготавливал фиктивные договоры купли-продажи с использованием целевого займа. Соучастник мошенника из районного отдела Росреестра поводил фиктивную регистрацию. После этого кооператив получал деньги из Пенсионного фонда России.

— В целом обвиняемый похитил у государства более 2 млн. рублей и обманул пятерых женщин. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Суд приговорил мошенника к 1,5 годам колонии. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU