Отец с трехлетним сыном утонули на озере под Челябинском, упав с матраса

16 Июль 09:59 2019-07-16T10:45:07+03:00

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Трагедия случилась в минувшую субботу, 13 июля, в Красноармейском районе. Житель села Миасское с трехлетним сынишкой приехали отдохнуть на озеро Мыркай. Плавать решили на надувном матрасе.

Из-за сильного ветра на озере, где купалась семья, поднялись большие волны. Матрас перевернулся. Отец с малышом соскользнули в воду.

По словам свидетелей, мужчина пытался ухватиться за матрас, но тот унесло ветром. На ребенке не было ни спасательного жилета, ни надувных нарукавников.

Очевидцы пытались помочь утопающим, но не успели. Отец с сыном скрылись под водой.

— Через четыре часа тело 31-летнего мужчины извлекли из воды. Тело ребенка пока не обнаружено. На месте ЧП работают водолазы поисково-спасательной службы Челябинска, — рассказали диспетчеры ЕДДС Красноармейского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU