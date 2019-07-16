2019-07-16T10:45:07+03:00
Происшествия

Отец с трехлетним сыном утонули на озере под Челябинском, упав с матраса

Тело ребенка продолжают искать водолазы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Тело ребенка ищут водолазы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Тело ребенка ищут водолазы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в минувшую субботу, 13 июля, в Красноармейском районе. Житель села Миасское с трехлетним сынишкой приехали отдохнуть на озеро Мыркай. Плавать решили на надувном матрасе.

Из-за сильного ветра на озере, где купалась семья, поднялись большие волны. Матрас перевернулся. Отец с малышом соскользнули в воду.

По словам свидетелей, мужчина пытался ухватиться за матрас, но тот унесло ветром. На ребенке не было ни спасательного жилета, ни надувных нарукавников.

Очевидцы пытались помочь утопающим, но не успели. Отец с сыном скрылись под водой.

— Через четыре часа тело 31-летнего мужчины извлекли из воды. Тело ребенка пока не обнаружено. На месте ЧП работают водолазы поисково-спасательной службы Челябинска, — рассказали диспетчеры ЕДДС Красноармейского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Челябинска выставили счета за мусор, будто в квартире живут 15 человек
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили