Отец с трехлетним сыном утонули на озере под Челябинском, упав с матраса
Трагедия случилась в минувшую субботу, 13 июля, в Красноармейском районе. Житель села Миасское с трехлетним сынишкой приехали отдохнуть на озеро Мыркай. Плавать решили на надувном матрасе.
Из-за сильного ветра на озере, где купалась семья, поднялись большие волны. Матрас перевернулся. Отец с малышом соскользнули в воду.
По словам свидетелей, мужчина пытался ухватиться за матрас, но тот унесло ветром. На ребенке не было ни спасательного жилета, ни надувных нарукавников.
Очевидцы пытались помочь утопающим, но не успели. Отец с сыном скрылись под водой.
— Через четыре часа тело 31-летнего мужчины извлекли из воды. Тело ребенка пока не обнаружено. На месте ЧП работают водолазы поисково-спасательной службы Челябинска, — рассказали диспетчеры ЕДДС Красноармейского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU