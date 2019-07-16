Жительница Магнитогорска просит вернуть за вознаграждение унесенную ветром юбку

16 Июль 11:34 2019-07-16T11:37:13+03:00

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Вечером 15 июля по Магнитогорску пронесся ураган. Сильный ветер валил деревья и обрывал провода. В соцсетях горожане выкладывают фото последствий разбушевавшейся стихии. На улице Казакова тополь упал на проезжую часть. В сквере на проспекте Металлургов дерево рухнуло на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал.

Жительница Магнитогорска Вероника Сергеева тоже решила поделиться случившейся из-за непогоды неприятностью. Девушка опубликовала в местном паблике «Черное & Белое» снимок плиссированной юбки, которую во время урагана унес ветер. Вероятно, вещь сушилась на балконе.

— В связи с сильным ветром улетела моя любимая юбка. Вдруг, кто-то видел? Прошу вернуть за вознаграждение. Адрес, по которому сдуло юбку: проспект Кала Маркса, 147, — пишет Вероника Сергеева.

Размер вознаграждения в сообщении не уточняется.

Объявление рассмешило пользователей социальных сетей. Чтобы ситуация не повторилась, автору поста посоветовали остеклить балкон и использовать бельевые прищепки. Некоторые решили утешить девушку ложными обещаниями.

— Не переживайте, юбка улетела, но она обязательно вернется, — написал житель Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU