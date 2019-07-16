В Челябинске 10-летний мальчик едва не утонул, спасая свой надувной матрас
Школьник отдыхал с родителями на Шершневском городском пляже. Решил поплавать на надувном матрасе, но внезапно поднялся ветер и потащил «плавсредство» по воде. Ребенок поплыл за матрасом и сам не заметил, как очутился далеко от берега. Инцидент произошел вечером, 15 июля.
— Мальчик начал захлебываться водой и тонуть. Матросы оперативно отреагировали на происшествие, добравшись до утопающего и вытащив его на берег, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.
Мальчика передали родителям, они от оказания медицинской помощи сыну отказались. 14 июля на этом же пляже матрос-спасатель не дал погибнуть 4-летнему мальчику.
Также 15 июля 4-летнего малыша унесло на надувном матрасе в Сосновском районе. Мальчика прибило к противоположному берегу, где его вытащили из воды отдыхающие и передали родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU