Агрохолдинг «Равис» инвестирует в расширение производства и улучшение его экологичности

16 Июль 11:40 2019-07-16T11:40:56+03:00

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Сбербанк России и агрохолдинг «Равис» подписали соглашение о модернизации птицеводческого комплекса на сумму 450 миллионов рублей. Инвестиции будут направлены на строительство и реконструкцию нескольких цехов, установку дополнительного оборудования и энергоблока мощностью 4МВт, на внедрение новой системы очистки стоков. Соглашение было подписано в Екатеринбурге на площадке ИННОПРОМа, сообщает пресс-служба компании. Со своей стороны Минсельхоз Челябинской области отмечает, что «Равис» входит в перечень основных компаний, с которыми планируется подписание соглашений о повышении конкурентоспособности в рамках региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2018 году «Равис» получило одобрение на поставку продукции от госорганов Китая. В настоящий момент, поставки в КНР, по данным генерального директора агрохолдинга, осуществляются через компанию «Агроэкспорт». Инвестиции в расширение производства, которые повлияют на увеличение экспорта регионального агрокомплекса, также осуществляют компании «Ресурс» и «Союзпищепром».

Как отмечают в компании «Равис», вложенные инвестиции позволят в 2 раза увеличить объемы производства на основной площадке в Челябинской области, а также продолжить восстановление производства и финансовое оздоровление Среднеуральской птицефабрики в Свердловской области. Планируемый срок ввода в эксплуатацию новых объектов — 2021 год. Документ подписали глава Уральского Сбербанка Владимир Черкашин и генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. Сегодня «Равис» входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. Фирменная торговая сеть «Равис» насчитывает 400 магазинов в пяти регионах Урала. Продукция агрохолдинга представлена в также в торговых сетях по всей стране.

«От подписанного соглашения и реализации самого проекта мы ожидаем большого эффекта как в плане укрепления производства, так и повышения производительности фабрики. А благодаря внедрению новой и современной системы очистки стоков производство будет более экологичным, и мы снизим вредное воздействие на окружающую среду. Также в рамках проекта будет построен энергоэффективный комплекс, который уменьшит наши и региональные затраты на энергоресурсы и теплоснабжение», — подчеркнул Андрей Косилов. Кроме того, он отметил, что в данный момент закончена работа по согласованию еще одного проекта на сумму 350 миллионов рублей. Таким образом, в ближайшие 5-7 лет общий объем привлечения инвестиций составит 800 миллионов рублей.

Обновление производства позволит улучшить качество мясной продукции за счет применения новых кормов для птиц. Также на птицефабрике планируют испытывать новый отечественный племенной кросс птицы «Смена-9». «Новый проект агрохолдинга «Равис» является экономически и инвестиционно значимым для всей России. Знаю, что южноуральская компания выбрана в качестве экспериментальной площадки для создания нового отечественного кросса птицы, и эта модернизация будет способствовать достижению этой важной стратегии», — отметил Владимир Черкашин.

Челябинское отделение Сбербанка сотрудничает с агрохолдингом «Равис» с 2005 года. За это время уже реализовано 14 инвестиционных проектов на сумму 2,2 миллиарда рублей. Данное соглашение станет новым этапом сотрудничества, отмечает пресс-служба «Равис». Кроме того, между банком и «Рависом» подписано еще одно соглашение — о приобретении для сотрудников агрохолдинга пакетов с медицинским сервисом DocDoc на сумму 300 000 рублей. Это специализированное мобильное приложение в экосистеме Сбербанка, через которое можно дистанционно получать консультации у ведущих врачей московских клиник.

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ИСТОЧНИК KP.RU