Мужская рубашка на балконе выдала алиментщика в Челябинской области

16 Июль 11:56 2019-07-16T11:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы поймать должника по алиментам, судебным приставам из Южноуральска пришлось получить ордер на обыск квартиры, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Десять лет 36-летний Евгений нигде не работал и не платил алименты своему сыну. Весной этого года долг алиментщика перевалил за один миллион рублей. Суд назначили ему 30 часов обязательных работ. Наказание Евгений отработал, но выплачивать алименты не начал — скрывался от судебных приставов.

Приставы выяснили, что мужчина живет у новой гражданской жены. Этот факт подтвердили соседи. Но в квартиру женщина никого не пускала, отрицая, что парень находится у нее. И тут приставы обратили внимание на мужскую рубашку, которая сушится на балконе.

— Чтобы попасть в квартиру, приставы получили в суде ордер на обыск. Когда сожительница в который раз сообщила им через закрытую дверь, что Евгения нет, приставы включили дрель. Хозяйка тут же открыла дверь, а должник нашелся на балконе, — рассказывают в пресс-службе.

Мужчину доставили на допрос, там с него взял подписку о невыезде. Уголовное дело по неуплате алиментов передано в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU