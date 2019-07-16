2019-07-16T11:56:25+03:00
Общество

Мужская рубашка на балконе выдала алиментщика в Челябинской области

Брать должника приставы пошли с дрелью
Лидия ПЕСКОВА
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Должника выдала постиранная одежда, сушившаяся на балконе.Должника выдала постиранная одежда, сушившаяся на балконе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Чтобы поймать должника по алиментам, судебным приставам из Южноуральска пришлось получить ордер на обыск квартиры, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Десять лет 36-летний Евгений нигде не работал и не платил алименты своему сыну. Весной этого года долг алиментщика перевалил за один миллион рублей. Суд назначили ему 30 часов обязательных работ. Наказание Евгений отработал, но выплачивать алименты не начал — скрывался от судебных приставов.

Приставы выяснили, что мужчина живет у новой гражданской жены. Этот факт подтвердили соседи. Но в квартиру женщина никого не пускала, отрицая, что парень находится у нее. И тут приставы обратили внимание на мужскую рубашку, которая сушится на балконе.

— Чтобы попасть в квартиру, приставы получили в суде ордер на обыск. Когда сожительница в который раз сообщила им через закрытую дверь, что Евгения нет, приставы включили дрель. Хозяйка тут же открыла дверь, а должник нашелся на балконе, — рассказывают в пресс-службе.

Мужчину доставили на допрос, там с него взял подписку о невыезде. Уголовное дело по неуплате алиментов передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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