2019-07-16T12:17:57+03:00
Происшествия

Южноуралец «заминировал» детский дом в Челябинской области

Из здания в срочном порядке эвакуировали детей и сотрудников
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Кинологи с собаками проверили здание, но взрывчатку не нашли Фото: Александр ГЛУЗКинологи с собаками проверили здание, но взрывчатку не нашли Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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В Еманжелинске задержали местного жителя за ложное сообщение о бомбе. Накануне мужчина позвонил в городскую дежурно-диспетчерскую службу и рассказал, что в поселке Зауральский заминирован детский дом.

На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы города. Из учреждения в срочном порядке эвакуировали детей и сотрудников

— Здание детдома и прилегающую к нему территорию обследовали кинологи с собаками. Но ничего подозрительного не нашли. Сообщение о взрывчатом веществе оказалось ложным, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В отношении лжеминера возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Сейчас силовики выясняют, зачем мужчина так «пошутил». Известно, что задержанный имеет судимости за кражу и разбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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