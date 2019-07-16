2019-07-16T13:28:41+03:00
Общество

Министру культуры Челябинской области подарили лисенка редкой породы

Южноуральцев просят проголосовать за имя для зверька
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Необычного зверька часто принимают за собачку, пока не увидят пушистый лисий хвост Фото: instagram.com «Твой Южный Урал»Необычного зверька часто принимают за собачку, пока не увидят пушистый лисий хвост Фото: instagram.com «Твой Южный Урал»
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Неожиданный подарок Алексей Бетехтин получил на областном Сабантуе-2019. Во время праздника гости вручили министру культуры Челябинской области белоснежного лисенка с черными ушами. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Инстаграм.

— Это специально выведенная домашняя порода лис мраморного окраса. Малыш — а это мальчик — будет жить на экоферме «Семейное подворье» в Сосновском районе. Мы все вместе начали придумывать ему имя, — пишет Алексей Бетехтин.

Предложений от южноуральцев было очень много. Однако остановились на трех вариантах: Сабантуйчик, Турик и ЦеРеТели. Последнее в честь областного Центра развития туризма.

Голосование по поводу выбора имени продолжается в социальных сетях по хэштегу #имялисенку.

Известно, что лисица такой породы стоит 15 тысяч рублей. Необычного зверька часто принимают за собачку, пока не увидят пушистый лисий хвост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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