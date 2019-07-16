Министру культуры Челябинской области подарили лисенка редкой породы
Неожиданный подарок Алексей Бетехтин получил на областном Сабантуе-2019. Во время праздника гости вручили министру культуры Челябинской области белоснежного лисенка с черными ушами. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Инстаграм.
— Это специально выведенная домашняя порода лис мраморного окраса. Малыш — а это мальчик — будет жить на экоферме «Семейное подворье» в Сосновском районе. Мы все вместе начали придумывать ему имя, — пишет Алексей Бетехтин.
Предложений от южноуральцев было очень много. Однако остановились на трех вариантах: Сабантуйчик, Турик и ЦеРеТели. Последнее в честь областного Центра развития туризма.
Голосование по поводу выбора имени продолжается в социальных сетях по хэштегу #имялисенку.
Известно, что лисица такой породы стоит 15 тысяч рублей. Необычного зверька часто принимают за собачку, пока не увидят пушистый лисий хвост.
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ИСТОЧНИК KP.RU