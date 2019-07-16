2019-07-16T14:16:56+03:00
Общество

Платил по рублю: начитавшись советов в интернете, житель Челябинской области надеялся перехитрить приставов

Однако затея не удалась
Лидия ПЕСКОВА
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Не желая терять машину, мужчина сразу побежал к банкомату.Не желая терять машину, мужчина сразу побежал к банкомату.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жителю Коркино, который годами насмехался над судебными приставами, пришлось полностью оплатить штрафы и большой исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

За несколько лет мужчина накопил 30 неоплаченных штрафов на сумму 38 тысяч рублей. Когда-то он прочитал в интернете, что, если время от времени перечислять приставам рубль-два, они не смогут взыскать полную сумму. Так мужчина и делал, пока не решил продать свой автомобиль.

— Ранее приставы наложили запрет на сделки с его KIA Optima 2016 года. Поэтому должник сам пришел на прием. И узнал, что теперь ему нужно оплатить не только штрафы, но еще и исполнительский сбор. Общая сумма долга превысила 50 тысяч. В противном случае приставы предложили прямо на месте арестовать автомобиль, — рассказывают в пресс-службе.

Мужчина тут же побежал к банкомату и внес нужную сумму.

Больше претензий у приставов к нему нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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