Челябинвестбанк уверенно сохраняет позиции в ТОП-100 банков России

16 Июль 15:06 2019-07-16T15:06:35+03:00

В первом полугодии 2019 года Челябинвестбанк банк показал рост по всем основным показателям деятельности

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Активы банка увеличились с начала года на 2,2 млрд руб. (на 4,8%) до 48,3 млрд руб. В экономику области с января по июнь 2019 года вложено более 20 млрд руб., что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Кредитный портфель Челябинвестбанка на 1 июля 2019г. составил 24 млрд рублей, увеличившись за I полугодие 2019 года на 1,5 млрд руб. (на 6,7%). Следует также отметить, что уровень просроченной задолженности за последние 12 месяцев по кредитам удалось сократить на 4,51 процентных пункта до 13,14%. (Просроченная задолженность по физическим лицам исторически находится на одном из самых низких уровне в России — менее 1%).

Банк регулярно размещает около 20 млрд руб. в низкорисковые ликвидные финансовые активы, а именно: в депозиты Банка России, купонные облигации Банка России, инструменты валютный СВОП и обратное РЕПО, проводимые с Центральным Контрагентом (НКЦ).

Остатки на счетах вкладов населения по сравнению с началом текущего года возросли на 1,0 млрд руб. (на 4,3%) и превысили 25 млрд руб., в т.ч. остатки на срочных рублевых вкладах — на 0,7 млрд руб. (на 3,9%).

Банк имеет широкую инфраструктуру обслуживания, которая в настоящее время насчитывает 100 подразделений, где обслуживаются около 800 тыс. клиентов, а также более 500 банкоматов и кассовых терминалов на территории Челябинской области.

Банк продолжает совершенствовать технологии обслуживания и активно внедрять новые, выполнять все обязательства и нормативы. Собственный капитал за январь-июнь 2019 года превысил 8 млрд руб. Достаточность капитала находится на высоком уровне: норматив Н1.0 на 1 июля 2019 года составил 22,5% (при минимальном значении 8%). Норматив текущей ликвидности — 601,3% (при минимальном 50%). Максимальный размер крупных кредитных рисков — 115,4% при допустимом максимуме 800%. Все эти показатели превышают минимально допустимые в несколько раз, что свидетельствует о сохранении Челябинвестбанком большого запаса прочности и позволяет банку и дальше наращивать вложения и успешно развиваться.

Операционная прибыль (до формирования резервов) за I полугодие 2019 года составила 882 млн рублей, что на 20% больше уровня I полугодия 2018 года (734 млн руб).

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в марте 2019 года подтвердило рейтинг Кредитоспособности банка на уровне «ruА». По рейтингу установлен стабильный прогноз.

В конце прошлой недели авторитетное издательство «Коммерсант» опубликовало список тридцати самых эффективных банков России. Челябинвестбанк занял в этом списке 27 место. Рейтинг составлен на основании данных Интерфакс-ЦЭА «Банки России» по состоянию на начало апреля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU