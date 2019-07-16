Жителей Челябинска просят принести в зоопарк картонные коробки для больших котиков
Челябинский зоопарк вновь собирает картонные коробки. У многих они дома пылятся на балконе, а животные быстро бы нашли им применение. Коробку можно порвать, покидать, спрятаться в ней, как в домике. В общем, это нужная для четвероногих вещь.
— Ребята! У нас истощаются запасы картонных коробок, которые мы собираем отовсюду. Если вдруг у вас дома завалялась пара ненужных коробок, то не выкидывайте их на свалку, где они будут гнить долго и без пользы, а принесите, пожалуйста, нам! У нас с ними играют абсолютно все. Особенно большие котики, — обратились с просьбой сотрудники зоопарка в соцсетях.
Все вопросы можно задать по номеру 263-18-64 (доп. 333).
Охоту рыси на коробку сняли на видео в зоопарке Челябинска.
ИСТОЧНИК KP.RU