Жителей Челябинска просят принести в зоопарк картонные коробки для больших котиков

16 Июль 15:17 2019-07-16T15:17:51+03:00

Это рысь Пятнышко. Зимой сотрудники сняли видео, как она охотится на коробку. Фото: пресс-служба зоопарка.

Хвостатые обожают играть с ними и сидеть в них

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Челябинский зоопарк вновь собирает картонные коробки. У многих они дома пылятся на балконе, а животные быстро бы нашли им применение. Коробку можно порвать, покидать, спрятаться в ней, как в домике. В общем, это нужная для четвероногих вещь.

— Ребята! У нас истощаются запасы картонных коробок, которые мы собираем отовсюду. Если вдруг у вас дома завалялась пара ненужных коробок, то не выкидывайте их на свалку, где они будут гнить долго и без пользы, а принесите, пожалуйста, нам! У нас с ними играют абсолютно все. Особенно большие котики, — обратились с просьбой сотрудники зоопарка в соцсетях.

Все вопросы можно задать по номеру 263-18-64 (доп. 333).

Охоту рыси на коробку сняли на видео в зоопарке Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU