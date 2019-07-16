Власти запретили депутату Городской думы строить высотку в центре Челябинска

16 Июль 16:57 2019-07-16T16:59:53+03:00

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Компания депутата Городской Думы Станислава Новичихина «Третий автобусный парк» собралась построить высотку на перекрестке Свердловского проспекта с улицей Работниц. Во вторник, 16 июля, стало понятно, что этой стройки не будет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Публичные слушания проекта прошли еще в мае. Уже тогда горожане оспорили проект Новичихина. Жители соседних домов не захотели «уплотняться», вместо жилого дома они хотят видеть под окнами красивый сквер и детский сад. К тому же люди боятся, что их квартиры в элитном доме после постройки еще одного жилого здания могут упасть в цене.

Помимо прочего, оказалось, что сам проект имеет существенные технические недостатки. Например, подземная парковка нового дома, если судить по схеме, должна была оттяпать кусок земли у соседа. А налоговая инспекция по Калининкому району высказала опасения, что новая стройка может негативно сказаться на офисе, где сидят налоговики. Бойлерная налоговой службы и мастерские застройщика фактически образуют одно строение и имеют общий фундамент.

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ИСТОЧНИК KP.RU