Неопознанный самолет приводнился на озере Тургояк

16 Июль 18:36 2019-07-16T18:38:42+03:00

Пилота ищут, так как он нанес вред жемчужине Челябинской области

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В субботу, 13 июля, на озере Тургояк приводнился двухмоторный гидросамолет. Так как озеро имеет статус памятника природы, такие кульбиты здесь вне закона: посадка и взлет воздушных судов с акватории озера запрещена, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Опознавательных знаков на самолете не было. Когда специалисты областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» попросили пилота показать документы, он ответил им грубым отказом и, заведя мотор, улетел.

Тем не менее его будут искать, чтобы оштрафовать за нарушение природоохранного законодательства.

Минэкологии и надзорные ведомства региона проводят проверку по данному факту, обещая привлечь нарушителя к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU