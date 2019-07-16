Грабитель разбил стекло автомобиля и похитил миллион рублей в Челябинске
В понедельник, 15 июля, на одной из парковок Калининского района ограбили автомобиль. Добычей налетчика стал миллион рублей.
Хозяин «Лады Ларгус» оставил свою машину всего на несколько минут. К автомобилю тут же подъехала другая машина. Из нее вскочил молодой человек, разбил окно, вытащил какой-то пакет и уехал.
Как стало известно редакции КП-Челябинск, пострадавший мужчина работает в компании, которая занимается приемом платежей через терминалы. Похищенные деньги принадлежали не ему лично, а фирме. Судя по обстоятельствам, грабитель знал, что в машине будет крупная сумма, и выслеживал жертву.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут.
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ИСТОЧНИК KP.RU