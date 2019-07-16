Престарелая жительница Южного Урала не может получить пенсию из-за ошибки в паспорте

16 Июль 21:00 2019-07-16T21:04:55+03:00

Много лет назад кто-то не удосужился указать дату и месяц рождения женщины. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изменить размер текста: A A

90-летняя пенсионерка из Кунашакского района Бибикамал Гумирова не может оформить прописку и получить пенсию из-за ошибки в документах, сообщает сайт «Первый областной».

Когда бабушка переехала к близким, неожиданно оказалось, что в ее документах указан только год рождения, а дня и месяца нет. Это стало серьезной проблемой для оформления пенсии и регистрации. Близкие обратились за помощью в ЗАГС, ведь там должна быть какая-то копия метрики. Но она не сохранилась.

Сейчас районный ЗАГС ждет ответ на свой запрос из Челябинского областного архива. Однако есть подозрение, что такие старые документы могли оказаться в архивах Башкортостана, ведь до 1934 года территория Кунашакского района входила в Аргаяшский кантон в составе Башкирской АССР.

Близкие бабушки пробуют отстоять ее право на день рождения через суд. Но пока и Фемида не привела к положительному результату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU