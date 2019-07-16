2019-07-16T21:04:55+03:00
Общество

Престарелая жительница Южного Урала не может получить пенсию из-за ошибки в паспорте

Документ не содержит дня рождения бабушки, только год
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Много лет назад кто-то не удосужился указать дату и месяц рождения женщины.Много лет назад кто-то не удосужился указать дату и месяц рождения женщины.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

90-летняя пенсионерка из Кунашакского района Бибикамал Гумирова не может оформить прописку и получить пенсию из-за ошибки в документах, сообщает сайт «Первый областной».

Когда бабушка переехала к близким, неожиданно оказалось, что в ее документах указан только год рождения, а дня и месяца нет. Это стало серьезной проблемой для оформления пенсии и регистрации. Близкие обратились за помощью в ЗАГС, ведь там должна быть какая-то копия метрики. Но она не сохранилась.

Сейчас районный ЗАГС ждет ответ на свой запрос из Челябинского областного архива. Однако есть подозрение, что такие старые документы могли оказаться в архивах Башкортостана, ведь до 1934 года территория Кунашакского района входила в Аргаяшский кантон в составе Башкирской АССР.

Близкие бабушки пробуют отстоять ее право на день рождения через суд. Но пока и Фемида не привела к положительному результату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили