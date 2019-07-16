Престарелая жительница Южного Урала не может получить пенсию из-за ошибки в паспорте
90-летняя пенсионерка из Кунашакского района Бибикамал Гумирова не может оформить прописку и получить пенсию из-за ошибки в документах, сообщает сайт «Первый областной».
Когда бабушка переехала к близким, неожиданно оказалось, что в ее документах указан только год рождения, а дня и месяца нет. Это стало серьезной проблемой для оформления пенсии и регистрации. Близкие обратились за помощью в ЗАГС, ведь там должна быть какая-то копия метрики. Но она не сохранилась.
Сейчас районный ЗАГС ждет ответ на свой запрос из Челябинского областного архива. Однако есть подозрение, что такие старые документы могли оказаться в архивах Башкортостана, ведь до 1934 года территория Кунашакского района входила в Аргаяшский кантон в составе Башкирской АССР.
Близкие бабушки пробуют отстоять ее право на день рождения через суд. Но пока и Фемида не привела к положительному результату.
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ИСТОЧНИК KP.RU