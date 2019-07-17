2019-07-17T04:57:36+03:00
Общество

«Забери и подавись!»: жительница Магнитогорска повадилась воровать мыло в супермаркете

А ее фраза стала крылатой
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео в магазине Магнитогорска. Запись с камеры наблюдения.Кадр из видео в магазине Магнитогорска. Запись с камеры наблюдения.
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Сотрудница одного из магазинов в Магнитогорске выложила в соцсети видео, на котором женщина ворует мыло.

— Это уже не первый раз. Увидели по камере. У этой женщины нет совести совсем. Она не остановилась ни после первого, ни после второго раза. Опять пришла воровать, и на этот раз ее поймали. На что она ответила: «Забери и подавись!» — написала Елизавета в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Эта фраза тут же стала мемом в пабликах Магнитогорска. Подписчики группы сделали в фотошопе портрет с недовольным лицом воровки и такой надписью.

Полицию сотрудники магазина вызывать не стали. И в этот раз простили даме. В комментариях одни пишут, что зря отпустили. Значит, придет в четвертый раз.

— Ну вот, из-за какого-то куска мыла прославили женщину на весь город, — журят автора поста другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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