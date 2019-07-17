2019-07-17T05:09:36+03:00
Общество

Выдающиеся южноуральцы получили госнаграды из рук главы региона

Больше всего почетных званий дали металлургам
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Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные и региональные награды. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАлексей Текслер вручил южноуральцам государственные и региональные награды. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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В южноуральском правительстве 16 июля прошла церемония вручения госнаград Российской Федерации и наград Челябинской области. Отличительные знаки получили люди разных профессий за свой вклад в развитие родины. Больше всего наград досталось металлургам. Среди них есть обладатели звания заслуженного металлурга РФ и ордена за заслуги перед отечеством.

— Это высокая оценка на федеральном уровне, и абсолютно справедливая. Челябинская область является ведущим промышленным регионом России. Металлургия — это базовая отрасль нашей экономики, тысячи надежных рабочих мест, стабильные налоговые отчисления. И главной движущей силой этой мощной отрасли являются люди — от рядовых рабочих до руководства предприятий. В преддверии Дня металлурга хочу поздравить вас с профессиональным праздником и сказать слова благодарности за ваш нелегкий и такой важный труд, — сказал Алексей Текслер, поздравляя виновников торжества.

Также наградили нового почетного гражданина региона — артистку драмтеатра Валентину Качурину. Она выходит на сцену почти полвека, на ее счету более 70 ролей.

Сразу несколько южноуральцев удостоены знака «За заслуги перед Челябинской областью». Среди них руководитель управления налоговой службы Михаил Бирюк, начальник научно-теоретического отделения федерального ядерного центра Константин Гребенкин, начальник управления бухучета министерства сельского хозяйства области Светлана Исакова.

Знак отличия вручен председателю организации «Конгресс татар Челябинской области» Лене Колесниковой. Отмечена директор школы №125 с углубленным изучением математики из Снежинска Валентина Овсянникова.

— Государственные и региональные награды всегда подчеркивают результат труда каждого человека. Благодарю вас за труд, за вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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