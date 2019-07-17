2019-07-17T05:17:03+03:00
Происшествия

Ураганный ветер сдул остановки в Челябинске

Но есть и другая версия случившегося
Ирина КАРЕЛИНА
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Ураганный ветер сдул остановки в Челябинске. Фото: vk.com/cheliabinsknetipУраганный ветер сдул остановки в Челябинске. Фото: vk.com/cheliabinsknetip
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Не только деревья падают из-за сильного ветра в Челябинске, но даже остановочные комплексы. Фото выложили в группе «Нетипичный Челябинск» с подписью «Ветер в Челябинске перевернул остановку». Инцидент случился на ул. Барбюса в Ленинском районе.

— Хорошо, что никого не было в тот момент с этой конструкцией, — пишут одни горожане в соцсети.

Хороше же устанавливают остановки, что они так запросто падают! — возмущаются другие.

Но это не единичный случай. Такой же инцидент произошел на остановке «Школа» на ул Новороссийской. И снова Ленинский район! Совпадение?

Еще одна остановка упала. И тоже в Ленинском. Фото: vk.com/cheliabinsknetip

Еще одна остановка упала. И тоже в Ленинском. Фото: vk.com/cheliabinsknetip

— Я думаю, что это вандалы прогулялись по району, — предположила жительница Ленинского Наталья Коршунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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