Ураганный ветер сдул остановки в Челябинске
Не только деревья падают из-за сильного ветра в Челябинске, но даже остановочные комплексы. Фото выложили в группе «Нетипичный Челябинск» с подписью «Ветер в Челябинске перевернул остановку». Инцидент случился на ул. Барбюса в Ленинском районе.
— Хорошо, что никого не было в тот момент с этой конструкцией, — пишут одни горожане в соцсети.
— Хороше же устанавливают остановки, что они так запросто падают! — возмущаются другие.
Но это не единичный случай. Такой же инцидент произошел на остановке «Школа» на ул Новороссийской. И снова Ленинский район! Совпадение?
Еще одна остановка упала. И тоже в Ленинском. Фото: vk.com/cheliabinsknetip
— Я думаю, что это вандалы прогулялись по району, — предположила жительница Ленинского Наталья Коршунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU